وصول وزيرا خارجية الأردن وفلسطين إلى القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، كل من أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ورياض المالكى وزير خارجية فلسطين، للمشاركة في الاجتماع التنسيقي الثاني الذي يجمع الأردن ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية.

تهدف الاجتماعات التنسيقية إلى تواصل التنسيق والتشاور بين الأطراف الثلاثة والإلتزام بتحقيق السلام خيارا عربيا استراتيجيا، كما أكد بيان عمان الذي أجمع عليه القادة العرب في القمة العربية الثامنة والعشرين التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مارس الماضي وأعادت إطلاق مبادرة السلام العربية التي تشكل الطرح الأكثر شمولا لتحقيق مصالحة تاريخية بين جميع الدول العربية وإسرائيل (على حد ما جاء في بيان الخارجية الأردنية).

ويأتي اجتماع الغد استكمالا للاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد في عمان منتصف مايو الماضي الذي أعلن الصفدي خلاله عن أن القاهرة ستستضيف الاجتماع الثاني، يليه اجتماع آخر في رام الله.​