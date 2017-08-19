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شرطة فنلندا: إصابة ثلاثة أجانب في هجوم الطعن في فنلندا

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مصراوي Masrawy

شرطة فنلندا: إصابة ثلاثة أجانب في هجوم الطعن في فنلندا

02:19 م السبت 19 أغسطس 2017

شرطة فنلندا: إصابة ثلاثة أجانب في هجوم الطعن في فنلندا

أرشيفية

هلسنكي (د ب أ)

ذكرت شرطة فنلندا اليوم السبت أن إيطاليا وسويديا وبريطانيا أصيبوا في هجوم الطعن بمدينة توركو وسط البلاد.

وكانت معلومات أولية قد ذكرت أن هناك مواطنين سويديين اثنين أصيبا في هجوم أمس الجمعة.

وكان محققون قد ذكروا في وقت سابق اليوم السبت أن المشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن في فنلندا، الذي أسفر عن مقتل شخصين يرفض الحديث إلى الشرطة.

وقال كريستا جرانروث من المكتب الوطني للتحقيقات للصحفيين إنه يشتبه في تورط الرجل المغربي، 18 عاما، في جريمة قتل في ادعاءين وشروع في قتل في ثمانية ادعاءات "مع نية إرهابية".

وهناك أربعة مواطنون مغاربة آخرون محتجزون لدى الشرطة. وقالت الشرطة إن لهم "صلة ما" بالمشتبه به.

وصدرت مذكرة اعتقال دولية لرجل خامس، لا يعتقد أنه في فنلندا.

كما قالت الشرطة فنلندا إن القتيلين في هجوم الطعن في توركو هما امرأتان فلبينيتان، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأصيب في هجوم الطعن ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و67 عاما.

وذكرت الشرطة أن الثمانية هم ست نساء ورجلان، وأن المشتبه به بدا أنه اختار الضحايا "بشكل عشوائي".

وأصيب رجلان آخران، أثناء محاولتهما مساعدة النساء.

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