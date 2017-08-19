ترامب يشكر ستيف بانون

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره لستيف بانون، كبير مستشاريه الاستراتيجيين السابق، والذي غادر منصبه، أمس الجمعة.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : "أود أن أشكر ستيف بانون على خدمته. لقد انضم إلى حملتي الانتخابية ضد هيلاري كلينتون غير الأمينة وكان ذلك عظيما، أشكرك ستيف".

وكانت سارة هوكابي ساندرز، الناطقة باسم البيت الأبيض، قد أكدت، أمس، أن مهام ستيف بانون في الإدارة الأمريكية انتهت، وأنه غادر منصبه إثر مراجعة لمنصبه يقوم بها رئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وكان بانون من القوميين اليمينيين، وعمل مديرا لموقع "بريتبارت"، حتى انضم إلى الحملة الانتخابية لترامب في أغسطس الماضي، وساعده على التفوق على كلينتون.

وانتقده العديد من السياسيين الديمقراطيين، والجمهوريين، ورفضوا توجهاته وآرائه السياسية، ورد على هذه الانتقادات في مقابلة صحيفة قائلا: "لا أجد مشكلة في صورتي العامة المنتشرة، فالظلام جيد، وبه قوة".

أفغانستان

وقال ترامب في تغريدة أخرى أنه قضى عدة أيام هامة في منتجع كامب ديفيد الريفي الذي يخص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب: "قضيت أيام هامة في كامب ديفيد مع الجنرالات والقادة العسكريين الموهوبين. واتخذنا العديد من القرارات، من ضمنها قرارات تتعلق بأفغانستان".

وكان البيت الأبيض قد ذكر، أمس الجمعة، أن ترامب يعلن قريبا قراره حول استراتيجية جديدة للتعامل مع الصراع في أفغانستان.

وقالت السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز في بيان "بعد ظهر اليوم أطلع الرئيس بشكل شامل من جانب فريق الأمن القومي على استراتيجية جديدة لحماية مصالح أمريكا في جنوب آسيا".

وتابعت: "الرئيس يدرس وينظر في خياراته وسيدلي بإعلان للشعب الأمريكي وحلفائنا وشركائنا والعالم في الوقت المناسب".

وقد يشمل هذا القرار إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى أفغانستان.