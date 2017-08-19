مجموعات يسارية تبدأ مسيرة احتجاجية ضد مظاهرة للنازيين الجدد في برلين

برلين (د ب أ)

بدأ مئات من أنصار التيار اليساري في ألمانيا، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية ضد مظاهرة للنازيين الجدد في حي شبانداو بالعاصمة برلين.

وانطلقت المسيرة بالقرب من محطة القطار التي انطلقت منها أيضا مظاهرة النازيين الجدد.

وتجمع حوالي 500 فرد من النازيين الجدد في المظاهرة.

وبحسب بيانات الشرطة، خضع المشاركون في مظاهرة النازيين الجدد للتفتيش المسبق على نحو مكثف في خيام.

وشارك في عملية التأمين نحو ألف شرطي للحيلولة دون وقوع حوادث.

وبحسب بيانات وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، فإن المظاهرة التي يشارك فيها النازيون الجدد بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لوفاة رودولف هيس، نائب الزعيم النازي أدولف هتلر، امتثلت لعدة قواعد صارمة.

وقال جايزل في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج": "على الرغم من ميلي لحظر المظاهرة، إلا أننا درسنا الأمر بعناية، ووجدنا أن النظام الأساسي الحر-الديمقراطي يسري أيضا للأسف على أوغاد".

وكان هيس قد انتحر ،خلال احتجازه في السجن في ألمانيا، في أغسطس عام 1987 عن عمر 93 عاما