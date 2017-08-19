إسبانيا: تدمير الخلية الإرهابية المنفذة لهجمات برشلونة وكامبريلس

برشلونة (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو زويدو، اليوم السبت، أنه تم تدمير الخلية الإرهابية وراء الهجمات التى وقعت فى برشلونة وكامبريلس .

وقال زويدو ايضا أن التأهب الوطني ضد الأرهاب سيبقى دون تغيير عند المستوى الرابع ، وهو مستوى أقل من الحد الاقصى، بيد أنه أضاف أن الأمن سوف يتم تعزيزه في المناطق المزدحمة والنقاط السياحية.

وتابع زويدو "ندرك أن انعدام الخطر غير موجود، وأن من المستحيل الحصول على الأمن المطلق، ولكننا سنعمل ليلا ونهارا لتقديم الارهابيين الى العدالة والقضاء على مخططاتهم".