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وزير القوى العاملة: لا نقدم فرص عمل وهمية.. والشباب قادر على العمل

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: لا نقدم فرص عمل وهمية.. والشباب قادر على العمل

02:11 م السبت 19 أغسطس 2017

وزير القوى العاملة: لا نقدم فرص عمل وهمية.. والشباب قادر على العمل

وزير القوى العاملة

كتبت - نورا ممدوح:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه جرى اتهام الوزارة بأن فرص العمل التي توفرها الوزارة وهمية، وهو ما تم إثبات أنه غير حقيقي بما يتم توفيره من وظائف داخليا وخارجيا.

ورفض الوزير ما وصفه بالتهمة التي تم القائها علي الشباب بأنهم يرفضون العمل، قائلا: "الشباب المصري قادر على العمل إذا اتيحت له الفرصة والإمكانيات".

وأشار إلى أن الشباب لم يكن يعلم بتوفير فرص عمل في الوزارة وتم التعامل مع ذلك من خلال الإعلام وهو ما ظهر نتيجته بشكل واضح في زيادة أعداد المقبلين على العمل من الشباب.

وفيما يخص ملف قطر، أكد أنه لا يوجد أي ضرر للعمالة المصرية في قطر، وأنه يتم المتابعة بشكل مستمر مع المستشار العمالي في الدوحة ولا يوجد أي تضييق عليهم وكل ما ينشر حول عدم صرف رواتبهم عاري من الصحة.​

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مصراوي Masrawy

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