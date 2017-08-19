ننشر نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 02:08 م السبت 19 أغسطس 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، عبر الموقع الالكتروني للوزارة.ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيحة باختيار نوعية التعليم وإدخال رقم الجلوس، من خلال الرابط التالي: http://natega.fany.emis.gov.eg/وأعلن الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية، اليوم السبت، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية للدور الثاني بنظام الـ3 سنوات، 90.86%، والإجمالي للدورين 85.05%.فيما بلغت تسبة النجاح الإجمالية للدور الثاني بامتحانات الدبلومات الفنية بنظام الـ5 سنوات، 97.82%، والإجمالي للدورين 95.80%.​

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