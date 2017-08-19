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التعليم تعلن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية.. 90.8% للنظام الـ3 سنوات و 97.8% للـ5 سنوات (صور)

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مصراوي Masrawy

التعليم تعلن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية.. 90.8% للنظام الـ3 سنوات و 97.8% للـ5 سنوات (صور)

02:05 م السبت 19 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعلي الفني، نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية، بنظامي الـ3 و 5 سنوات، اليوم السبت.

وجاءت نسبة النجاح بمدارس السنوات الثلاث للدور الثاني والدورين معًا كالتالي:

- نسبة النجاح بالدور الثاني للثانوي الفني التجاري 91.72%، وللدورين 83.1%.

- نسبة النجاح بالدور الثاني للثانوي الفني الفندقي 92.49%، وللدورين 94.99%.

- نسبة النجاح بالدور الثاني للثانوي الفني الزراعي 91.71%، وللدورين 80.96%.

- نسبة النجاح بالدور الثاني للثانوي الفني الصناعي 91.66%، وللدورين 88.44%. 

أما بالنسبة للتعليم والتدريب المزدوج بنظام السنوات الثلاث، فبلغت نسب النجاح بالتخصصات المختلفة بالدور الثاني والدورين كالتالي:

- نسبة النجاح بالدور الثاني للتخصص التجاري والفندقي 94.8%، وللدورين 96.45%.

- نسبة النجاح بالدور الثاني للتخصص الزراعي 56.18%، وللدورين 77.85%.

- نسبة النجاح بالدور الثاني للتخصص الصناعي 90.87%، وللدورين 98.59%.

وفيما يخص الإعداد المهني نظام الثلاث سنوات، فجاءت نسب النجاح للدور الثاني والدورين كالتالي:

- نسبة النجاح بالدور الثاني للتخصص الفندقي 86.27%، وللدورين 96.67%.

- نسبة النجاح بالدور الثاني للتخصص الزراعي 71.51%، وللدورين 72.91%.

- نسبة النجاح بالدور الثاني للتخصص الصناعي 83.87%، وللدورين 67.91%.

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية بالدور الثاني لنظام الثلاث سنوات 90.86%، والإجمالي للدورين 85.05%.

وجاءت نسب النجاح بنظام الخمس سنوات، للدور الثاني والدوررين كالتالي:

- الفني الاول التجاري، 97.46% نسبة النجاح للدور الثاني، و 92.93% للدورين.

- الفني الأول الفندقي، نسبة النجاح للدور الثاني 97.49%، و 91.97% للدورين.

- الفني الأول الزراعي، نسبة النجاح للدور الثاني 99.22%، و92.43% للدورين.

- الفني الأول الصناعي، نسبة النجاح بالدور الثاني 98.19%، و99.02% للدورين.

وبلغت تسبة النجاح الإجمالية للدور الثاني بامتحانات الدبلومات الفنية بنظام الـ5 سنوات، 97.82%، والإجمالي للدورين 95.80%.

وتتيح الوزارة النتيجة عبر موقعها الرسمي على الانترنت، خلال ساعات قليلة من الآن.​

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