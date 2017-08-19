والدها داعية إسلامي وزوجها مصري.. 15 معلومة عن «رزان مغربي»

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أكثر من 28 عامًا قضتها اللبنانية "رزان مغربي" على الساحة الفنية، شهدت خلالها كثيرًا من النجاحات وعددًا من الإخفاقات، التي لم تمنعها من التقدم ومواصلة مشوارها وحلمها، الذي راودها منذ أن كانت في السادسة عشرة فقط من عمرها، حتى أصبحت واحدة من الفنانات والإعلاميات الأبرز على الساحة الفنية في مصر والعالم العربي بشكل عام.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" عددًا من المعلومات، التي لا يعرفها البعض عن رزان مغربي..

1- اسمها بالكامل رزان عبد الوهاب مغربي، ولدت في 19 أغسطس عام 1973 ببيروت.

2- والدها الداعية الإسلامي عبد الوهاب مغربي، وهو رجل متدين ضليع بالعلوم الإسلامية، ولها أخ وحيد يدعى طارق.

3- قضت طفولتها في لندن، وحصلت على الجنسية البريطانية، وانتقلت عائلتها إلى لبنان.

4- تجيد رزان أربع لغات، هي العربية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية.

5- قدمت أول برامجها "الليل المفتوح"، وهي في السادسة عشرة فقط من عمرها عام 1989 بشاشة تليفزيون المستقبل الأرضية، ووقتها أصبحت أصغر مقدمة برامج في لبنان.

6- في عام 1995 قدمت فقرة ببرنامج "مساء الخير يا عرب" عبر فضائية mbc، وقدمت بعدها عدة برامج، منها "عالم السينما" و"دنيا الموضة" و"ألو رزان" و"ابتسامات" وغيره.

7- حققت نجاحًا كبيرًا بتقديم برنامج Pops and Tops عام 1998، والمستوحى من فكرة برنامج إنجليزي شهير، وتضمن حوارات مع نجوم عالم الفن.

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8- شهد عام 2002 أول إسهاماتها في عالم الغناء بطرح أولى أغانيها "لعب وجد وحب"، ثم أطلقت ألبومها الأول عام 2008 بعنوان "رزان"، وصورت منه فيديو كليب "لو حب ده"، وتوقف نشاطها الغنائي حتى عام 2013، حيث أصدرت أغنية Breaking Me Down.

9- تابعت تقديم عدة برامج وفاعليات فنية شهيرة، منها برنامج "نجم النجوم" عام 2004، و"البيت بيتك" عام 2006، وبرنامج "قسمة ونصيب" عام 2009.

10- في عام 2009 أشيع نبأ زواجها من الفنان السعودي عباس إبراهيم، وفي عام 2010 تزوجت من رجل أعمال مصري، ورزقت بابنها الأول رام عام 2014، لكنها أبقت هذا الزواج سريًا لعدة سنوات، وقالت عن زوجها في حوار سابق ببرنامج "شيخ الحارة" عبر قناة "القاهرة والناس" في يونيو الماضي: "أنا زوجي من مصر وشرقي ومن حي بوجهلهم تحية كثير كبيرة، حدائق القبة، لكن الراجل هو اللي بيفهم طبيعة شغلي، هو لذيذ، وبعمله الأشياء اللي بتحبه، ومتفاهمين مع بعض وأصحاب أوي".



11- قدمت بقناة الحياة عدة برامج شهيرة، منها "لعبة الحياة"، منذ عام 2008 حتى عام 2011، الذي شهد واحدة من أكبر الأزمات في حياتها بانتشار فيديو فاضح لها عبر مواقع الإنترنت، ما دفع القناة إلى الاستغناء عنها، واتضح فيما بعد أن الرجل الذي ظهر معها بالفيديو هو زوجها.

12- حاولت مواصلة مشوارها المهني كإعلامية عام 2012 بتقديم برنامج مسابقات عبر تليفزيون المستقبل، ووقعت كذلك عقدًا جديدًا مع قناة "الحياة"، وقدمت برامج من بينها "صوت الحياة" و"الحياة حلوة"، وانتهى العقد في وقت سابق من العام الجاري.

13- ظهرت في عدة أفلام شهيرة، من بينها "حرب أطاليا" و"حسن طيارة" و"الفرعون الأخير" وغيره، إضافة إلى ظهورها بالتليفزيون من خلال عدة مسلسلات، منها "العميل 1001" و"عدى النهار" والجزء الثالث من "راجل وست ستات" و"حكاية حياة" وغيره.

14- ظهرت كموديل في عدد من الإعلانات الشهيرة، منها مشروب "سبرايت" وساعات "تريبور" وكريم الشعر "دابر أملا".

15- في أبريل الماضي، قدمت حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية على مسرح كازينو لبنان، وواجهت موقفًا محرجًا من قبل المطربة اللبنانية "إليسا"، حيث قالت لها في أثناء تسلمها الجائزة: "ما تاخديها شخصية، بس أنتِ اتهمتيني إنو عم اشتري الجوائز، وأنا بالمقابل ما فيّ إلا ما قول عنك خفيفة الدم.. الجوائز الليلة دليل إنو ما عم اشتري ولا جائزة"، لتكذب بذلك اتهام رزان السابق لها بشرائها الجوائز، وهو ما قابلته "رزان" بالابتسام قائلة: "أحبك إليسا".

