"نصر" تضع حجر أساس مقر هيئة الاستثمار في شرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

زارت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، محافظة جنوب سيناء، لتفقد تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة، ووضع حجر اﻷساس لمقر هيئة الاستثمار بشرم الشيخ.

وكان في استقبال الوزير، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر

اﻷحمر، والمهندس جمال المهدي أبو الهدي وكيل وزاره الطرق بجنوب سيناء، والجهات المعنية من قيادات المحافظة.

واستهلت الوزير الزيارة بتفقد أعمال تطوير ميناء الصيد بطور سيناء، المزمع إنشاء رصيف بحري له بطول 230 مترًا وعمق 5 أمتار، وإنشاء مبنى إداري ومبنى خدمات الصيادين ورفع كفاءة الورش ومحطات الوقود وإحلال وتجديد لشبكات البنية التحتية، ورفع كفاءة مركز تجميع اﻷسماك بمشتملاته، وإنشاء مصنع لألواح الثلج و ثلاجه حفظ على مسطح 2500 متر ومصنع ﻷلواح الفوم، وإعادة إنشاء سقالة الكيلاني، وتبلغ القيمة التقديريه للتطوير 195 مليون جنيه.

وتوجهت الوزير لتفقد محطة تحلية مياه البحر بطور سيناء، بقدره 30 ألف متر مكعب، ثم حمام موسى، تمهيدًا ﻹقامه مشروع مركز ومشفى عالمي للسياحة العلاجية.

وافتتحت الوزير مصنع الرخاوي للمبات الليد، بتكلفة 32 مليون جنيه، وتفقدت أيضًا مشروع مزرعة العجول لمؤسسة "مصر الخير"، و التقت الشباب الحاصلين على قروض الصندوق الاجتماعي لنفس المشروع، وتوجهت لتفقد مشروع جامعة الملك سالمان، بطور سيناء، والمقام بتكلفة 350 مليون دولار.

واتجهت الوزير لمدينة شرم الشيخ، ووضعت حجر اﻷساس لمقر هيئة الاستثمار بمنطقه حي النور، والتقت مستثمري جنوب سيناء بصحبه اللواء خالد فودة، لعرض فرص الاستثمار بجنوب سيناء، وتفقدت العمل بالطريق اﻷوسط بطول 12 كيلو متر، ويقع به مقر جامعه الملك سالمان فرع شرم الشيخ.

وانتقلت الدكتورة سحر نصر، لتفقد العمل بموقع المدينة الترفيهية بشرم الشيخ، والتي تضم "مضمار الهجن و الفروسية والدراجات والبولينج"، باﻹضافة للمراكز التجارية، بتكلفه 100 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفه 28 مليون جنيه.

وتفقدت منطقه السوق التجاري القديم ومسجد الصحابة بعد التطوير، وزارت منطقه خليج نعمة لعرض مشروع تطوير المنطقة والمشاية الجديدة المزمع تنفيذها، بقيمه تقديرية مبدئية 100 مليون جنيه.