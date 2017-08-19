أخبار عاجلة

كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
في اليوم العالمي لاتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضرورة "تغير المفصل" -
انتهاء المهلة الثانية لرئيس إقليم كتالونيا ليعلن موقفه من الانفصال اليوم -
"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة -
"استئناف القاهرة" تنظر طلب رد قاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد" -
حريق محدود بـ"فرش حلويات" بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

هددها بالخطف فألقت نفسها من "ميكروباص" ببني سويف.. والسائق: "كنت بأهزر"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هددها بالخطف فألقت نفسها من "ميكروباص" ببني سويف.. والسائق: "كنت بأهزر"

01:59 م السبت 19 أغسطس 2017

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيبت شابة بكدمات وجروح، اليوم السبت، بعد أن ألقت بنفسها من سيارة ميكروباص أثناء سيرها، كانت تستقلها، داخل مدينة بني سويف، بعد مزاح سائق السيارة معها قائلًا: "أنا خاطفك دلوقت".

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائي، ببلاغ من "ع. م. م"، 76 عامًا، بالمعاش، يؤكد فيه أن نجلته "دعاء"، 29 عامًا، ربة منزل، أثناء استقلالها سيارة ميكروباص، حاول قائد السرفيس خطفها، فقامت بإلقاء نفسها خارج السيارة، ما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية في الوجه والفم وكدمات متفرقة بالجسم، واتهم والدها قائد السيارة بالتسبب في إحداث إصابتها.

وانتقل العميد خالد عبدالسلام، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد إبراهيم، رئيس مباحث بني سويف، إلى مكان الواقعة، وتم إلقاء القبض على السائق، الذي يُدعى "م. ك. م"، وبمواجهته بأقوال والد ربة المنزل، اعترف بأنه تحدث معها على سبيل المزاح وتلفظ بكلمة "أنا خاطفك دلوقتي"، إلا أنه فوجئ بها تقوم بفتح باب السيارة وإلقاء نفسها أثناء سيرها، وتم التحفظ على السائق والسيارة، مشيرًا إلى أن السيارة كان بداخلها عدد من الركاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق موسي - رأس سدر

    أخبار

  • السيطرة على حريق في محول كهربائي ببني سويف

    أخبار

  • مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إنقلاب ميكروباص ببني سويف

    أخبار

  • إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان

    أخبار

إعلان

2d58c2f3e3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صباح المونديال - فوز مصر على الكونغو في عيون الصحافة - الاثنين 9 أكتوبر 2017

صباح المونديال - فوز مصر على الكونغو في عيون الصحافة - الاثنين 9 أكتوبر 2017

صباح المونديال - مباراة مصر والكونغو في عيون أصحاب المشغولات اليدوية في شلاتين

صباح المونديال - مباراة مصر والكونغو في عيون أصحاب المشغولات اليدوية في شلاتين

6 أعراض تستلزم استشارة طبيب العيون فورا

6 أعراض تستلزم استشارة طبيب العيون فورا

خاص روسيا 2018 - مباراة مصر والكونغو في عيون أهالي شلاتين

خاص روسيا 2018 - مباراة مصر والكونغو في عيون أهالي شلاتين