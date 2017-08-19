هددها بالخطف فألقت نفسها من "ميكروباص" ببني سويف.. والسائق: "كنت بأهزر"

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيبت شابة بكدمات وجروح، اليوم السبت، بعد أن ألقت بنفسها من سيارة ميكروباص أثناء سيرها، كانت تستقلها، داخل مدينة بني سويف، بعد مزاح سائق السيارة معها قائلًا: "أنا خاطفك دلوقت".

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائي، ببلاغ من "ع. م. م"، 76 عامًا، بالمعاش، يؤكد فيه أن نجلته "دعاء"، 29 عامًا، ربة منزل، أثناء استقلالها سيارة ميكروباص، حاول قائد السرفيس خطفها، فقامت بإلقاء نفسها خارج السيارة، ما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية في الوجه والفم وكدمات متفرقة بالجسم، واتهم والدها قائد السيارة بالتسبب في إحداث إصابتها.

وانتقل العميد خالد عبدالسلام، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد إبراهيم، رئيس مباحث بني سويف، إلى مكان الواقعة، وتم إلقاء القبض على السائق، الذي يُدعى "م. ك. م"، وبمواجهته بأقوال والد ربة المنزل، اعترف بأنه تحدث معها على سبيل المزاح وتلفظ بكلمة "أنا خاطفك دلوقتي"، إلا أنه فوجئ بها تقوم بفتح باب السيارة وإلقاء نفسها أثناء سيرها، وتم التحفظ على السائق والسيارة، مشيرًا إلى أن السيارة كان بداخلها عدد من الركاب.