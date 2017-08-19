تأجيل إعادة اجراءات محاكمة متهمين بقضية "خلية المتفجرات" لـ 20 أغسطس 01:59 م السبت 19 أغسطس 2017

محاكمة متهمين بقضية خلية المتفجرات

كتب- أحمد أبوالنجا:قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهمين، صادر ضدهم حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية المتفجرات"، لجلسة باكر الأحد، 20 أغسطس.وجاء قرار التأجيل، لحضور المتهم الأصيل عمرو عيد بيومي.كما أمرت المحكمة بالقبض على المحكوم علية محمد عبد العزيز يوسف عطية، وحبسه 4 أيام على ذمة اتهامه بالشهادة الزور، وعرضه على المحكمة بجلسة باكر.وأمرت المحكمة بأعداد تقرير اجتماعي بشأن عمرو بيومي، من الناحية البدنية والاجتماعية والنفسية.صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، ومختار العشماوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم ايضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.وجاء في التحقيقات، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

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