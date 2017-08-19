ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة وحدات التكييف بمدينتي

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، عاطل وسائق، حال استقلالهما سيارة لقيامهما بسرقة وحدات التكييف الخارجية من منازل المواطنين في مدينتي.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمنطقة مدينتي تمكنوا من ضبط كل من "حمد.إ"، 33 سنة، عاطل، و "عمرو.م"، 28 سنة، سائق، حال استقلالهما السيارة ملك وقيادة الثاني، وعُثر بداخل السيارة على المضبوطات التالية " 4 وحدات خارجية لتكيفات ماركة كاريير، ومجموعة من المكيفات ومبلغ مالي 3 آلاف جنيه.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتهم من داخل فيلا بمدينتي بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات وحدات التكييف الخارجية بأسلوب "الفك" واعترفا بسرقة وحدة تكييف خارجية بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، جاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.