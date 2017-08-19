عارضة أزياء وسباحة وراقصة.. برازيلية بـ"ساق واحدة" متعددة المواهب

كتب - هشام عواض:

تحدت فتاة برازيلية إعاقتها ومارست العديد من الهوايات والاهتمامات التي جذبت لها اعجاب الكثيرين، حيث أنها سباحة محترفة وعارضة أزياء وأيضاً راقصة.

كانت تعاني البرازيلية كاميلي رودريجيز، التي تبلغ 25 عامًا، من عيب خلقي منذ ولادتها، واضطر الأطباء إلى بتر ساقها، لذا فهي تستعمل ساقًا صناعية دون أن يعوقها ذلك عن النجاح في القيام بالعديد من الأمور، بحسب ما ذكرته على موقعها الشخصي.

و"كاميلي" سباحة محترفة شاركت في العديد من البطولات، وفي بطولة العالم للألعاب البارالمبية، الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، العام 2016 نالت العديد من الميداليات.

والشابة البرازيلية لديها موهبة أخرى وهي رقص السامبا، حيث أنها نشرت فيديو على حسابها الشخصي يظهرها وهي ترقص على إيقاعات الموسيقى وهي بساق واحدة.