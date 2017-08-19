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شرطة فنلندا: المشتبه به الرئيسي يرفض الحديث

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مصراوي Masrawy

شرطة فنلندا: المشتبه به الرئيسي يرفض الحديث

02:01 م السبت 19 أغسطس 2017

شرطة فنلندا: المشتبه به الرئيسي يرفض الحديث

أرشيفية

هلسنكي (د ب أ)

ذكر محققون اليوم السبت أن المشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن في فنلندا، الذي أسفر عن مقتل شخصين يرفض الحديث إلى الشرطة.

وقال كريستا جرانروث من المكتب الوطني للتحقيقات للصحفيين إنه يشتبه في تورط الرجل المغربي، 18 عاما، في جريمة قتل في ادعاءين وشروع في قتل في ثمانية ادعاءات "مع نية إرهابية".

وهناك أربعة مواطنون مغاربة آخرون محتجزون لدى الشرطة. وقالت الشرطة إن لهم "صلة ما" بالمشتبه به.

وصدرت مذكرة اعتقال دولية لرجل خامس، لا يعتقد أنه في فنلندا.

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