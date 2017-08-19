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مقتل وإصابة ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

01:50 م السبت 19 أغسطس 2017

مقتل وإصابة ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

الشرطة الأمريكية مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر بجروح بالغة إثر إطلاق النار عليهما اليوم، السبت، أثناء تفتيش مشتبه بهم في وسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت قناة (سي.بي.إس) الأمريكية عن قائد شرطة مدينة كيسيمي جيف أوديل قوله - خلال مؤتمر صحفي اليوم - "إن الشرطيين (سام هوارد وماثيوا باكستر) كانا يفتشان مموعة من الأفراد في أحد المناطق بمدينة كيسيمي، المعروفة بتجارة المخدرات، عندما تم إطلاق النار عليهما، ولم يكن لديهما أية فرصة للرد على إطلاق النار".

وأضاف "يبدو أنهم تفاجئوا بإطلاق النار، موضحا أن باكستر توفي في وقت لاحق في المستشفى، بينما مازالت الحالة الصحية لهوارد حرجة".. فيما لفتت القناة إلي أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، وجاري البحث عن رابع".

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مصراوي Masrawy

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