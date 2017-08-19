ماني: الابتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات سر نجاحي

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كشف اللاعب السنغالي ساديو ماني عن السر وراء النجاحات، التي حققها مع ليفربول في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السر وراء ذلك هو الابتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويعد اللاعب السنغالي البالغ من العمر 25 عامًا، من أهم لاعبي ليفربول في الوقت الحالي بفضل المهارات العالية والسرعة الكبيرة، التي يتمتع بها إلى جانب حاسته التهديفية العالية.

وعن سرعته العالية، قال ماني إنها هبة من الله وميزة لم يحتاج إلى العمل من أجل الحصول عليها، مشيرًا إلى أنه عندما كان في المدرسة، كان يحرص على التسابق مع زملائه، وكان دائمًا ما يبلي البلاء الحسن، مشيرًا إلى قدرته على العدو لمسافات طويلة أيضًا.

ووصلت سرعة ماني مع ليفربول إلى 21,6 ميل في الساعة، لذلك يحرص ماني على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مرتين في الأسبوع للحفاظ على تلك السرعة إلى جانب المواظبة على تمرينات البطن التي وصفها بالهامة للغاية.

وأشار ماني، إلى عدم حرصه على التدريبات القصيرة في صالة الألعاب الرياضية، حيث لا يرغب في تكبير حجمه كونه يعلم جيدًا طبيعة جسده والأفضل له، وأضاف اللاعب السنغالي أنه يمتلك طاهي خاصًا، حيث يفضل تناول الطعام الصحي، ولم يسبق له أن شرب الكحوليات، ولم يحاول شربها على الإطلاق كما لم يدخن من قبل طوال حياته.

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وأضاف اللاعب السنغالي أنه يفضل قبل بدء التدريبات الركض حول الملعب لست أو سبع مرات، حيث يعشق الجري منذ صغره، وأوضح ماني أنه يرغب دائمًا في تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق سواء تواجد في اليمين أو اليسار أو في الوسط، فالأمر لا يهمه فالمهم هو تحقيق الفوز.

وأكد ماني، أهمية الاستعداد لأي شيء سواء من خلال الاحتفال عند الفوز أو الشعور بالإحباط عند الخسارة أو التعرض للإصابة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن سهلًا عندما تعرض للإصابة، حيث يرغب في أن يكون جاهزًا طوال الموسم ومساعدة زملائه.

وأكد ماني، أنه بحث عن طريقة للتعافي بصورة سريعة، مشيرًا إلى أنه قبل بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد، حصل على العطلة لأسبوع واحد، ومن ثم عاد إلى السنغال، ومن بعدها ذهب إلى الطبيب، وحصل على 3 جلسات علاجية، أي أن إجازته كانت 4 أيام فقط، لكنه لم يكن ذلك هامًا، حيث يمكنه الحصول على إجازته في أي وقت لاحق.

وعند سؤاله عما إذا كان يملك المزيد، أكد ماني امتلاكه الكثير ليقدمه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من الصعب القول إنه يعلم كل شيء كونه بلغ 25 عامًا من عمره، حيث لا يزال يملك المساحة لتعلم المزيد ومشاهدة ما يمكن أن يحققه في المستقبل.

وأشار اللاعب السنغالي إلى أن الجوائز الفردية لا تهمه على الإطلاق، حيث يفضل التتويج بالألقاب الجماعية، ولكن إذا حصل على أي جائزة فردية في يوم من الأيام، سيكون الأمر رائعًا بكل تأكيد.