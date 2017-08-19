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تعرف على تفاصيل العرض التعجيزي الأخير من برشلونة لضم كوتينيو

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تعرف على تفاصيل العرض التعجيزي الأخير من برشلونة لضم كوتينيو تعرف على تفاصيل العرض التعجيزي الأخير من برشلونة لضم كوتينيو

التحرير

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قدم برشلونة أمس آخر عروضه لضم اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف ليفربول مقابل 125 مليون يورو، وهو العرض الذي سرعان ما رفضته إدارة الريدز.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن العرض يبدو في ظاهره عرضًا كبيرًا إلا أنه عكس ذلك تمامًا، حيث أتت تفاصيل العرض أن يحصل ليفربول على 87 مليون يورو على دفعات مقسمة على 5 سنوات.

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أما باقي المبلغ، اشترطت إدارة برشلونة أن يحصل كوتينيو على العديد من البطولات مع برشلونة في موسم واحد، إلى جانب تتويجه بأكثر من لقب في دوري أبطال أوروبا، وتتويجه بالكرة الذهبية لدفع باقي المبلغ.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى رفض ليفربول لذلك العرض، بل وإرسالهم رسالة إلى برشلونة بضرورة غض النظر عن فكرة التعاقد مع اللاعب البرازيلي، خاصة أن إدارة الريدز غير مستعدة بأي حال من الأحوال للتفريط في خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الحالي.

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التحرير

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