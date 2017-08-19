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السكة الحديد: حجز التذاكر بالرقم القومي.. و4 حد أقصى لكل راكب

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مصراوي Masrawy

السكة الحديد: حجز التذاكر بالرقم القومي.. و4 حد أقصى لكل راكب

01:37 م السبت 19 أغسطس 2017

السكة الحديد: حجز التذاكر بالرقم القومي.. و4 حد أقصى لكل راكب

السكة الحديد

كتب- عبد الله قدري:

قال المهندس خالد عطية مدير شركة "ترانس أي تي"، إن تجربة حجز تذاكر عيد الأضحى بالرقم القومي نابعة من داخل السكة الحديد، في محاولة للقضاء على السوق السوادء، مشيرًا إلى أن التجربة ستكون في محطة فقط وعلى الوجه القبلي.

وأضاف عطية في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن الشركة ستعمل على تحسين التجربة ومن ثَم تعميمها على جميع محطات الجمهورية وذلك عقب عيد الأضحى، مؤكدًا أنه من المستهدف أن يقضى حجز التذكرة بالرقم القومي على السوق السوداء بنسبة كبيرة في محطة مصر فقط.

وأوضح عطية، أن الهدف من حجز التذكرة بالرقم القومي هو تكافؤ الفرص بين المواطنين في أحقية الحصول على التذكرة، بحيث يتم طبع الرقم القومي على ظهر التذكرة، مؤكدًا أن العدد المسموح من التذاكر للراكب الواحد أربع تذاكر فقط.

في السياق نفسه، قال المهندس رضا أبو هرجة، المتحدث باسم هيئة السكة الحديد، أنه تم تكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات منعا من تسريب التذاكر إلى السوق السوداء مناشداً السادة الركاب المسافرين التعاون مع الهيئة فى إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات لكل راكب حفاظا على حقوقهم .

وأوضح أبو هرجة في بيان، أنه في ظل السياسة الحالية للهيئة التي تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريـن على خطوط السكك الحديدية وخاصة الوجه القبلى لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك قامت الهيئة بالاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب وخاصة بخطوط الوجه القبلى.

وتابع أبو هرجة، أن الهيئة ستقوم بتشغيل عدد 26 قطار إضافى (مكيفه ومميزه) بالإضافة إلى ضم عدد 26 عربة علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 11/9/2017 بإجمالى عدد مقاعد إضافية خلال فترة عيد الاضحى المبارك بحوالى 120 ألف مقعد زيادة عن التشغيل اليومى للقطارات طبقا لجداول التشغيل ( منهم حوالى 75 الف مقعد إضافى بالقطارات المكيفة وعدد 45 مقعد بالقطارات الغير مكيفة ) لرحلات الذهاب والعودة.

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