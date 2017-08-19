إصابة ربة منزل ونجلها بالتسمم في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصيبت ربة منزل ونجلها، بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بحالة تسمم إثر تناولهم طعام معد بالمنزل.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى أشمون العام باستقبالها "س. م. ع. ع" ربة منزل، ونجلها "ع. ع. ر" طالب مصابين بحالة تسمم، وتم تحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، بقسم السموم.

وبالفحص وسؤال الأولى قررت تناولهم طعام فاسد معد في المنزل، وحدثت إصابتهم ونفنت الشبهة الجنائية.