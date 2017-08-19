في يوم الإضراب الـ13.. عمال "غزل المحلة" للرئيس: الفساد أقوى من الإرهاب (صور)

الغربية - مروة شاهين:

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني، وانتشار للمدرعات ودوريات الشرطة وقوات من الأمن المركزي، لتأمين محيط أبواب شركة غزل المحلة، تحسبًا لأي مواجهة بين العمال والأمن، عقب دعوات لخروج العمال في مسيرات تجوب شوارع المدينة.

ووجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، مأموري أقسام ومراكز الشرطة بالمدينة العمالية بالضرورة نشر قوات الأكمنة الثابتة والمتحركة، سعيًا لفرض الطمأنينة والاستقرار، للحفاظ على صالح العام وحياة المواطنين.

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه آلاف من عمال شركة غزل المحلة، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث عشر على التوالي، داخل مصانع وعنابر شركة الوبريات، والملابس الجاهزة، والصوف، والغزل والنسيج، احتجاجًا على تجاهل مجلس الوزراء، مطالبهم التي تتلخص في صرف أرباحهم وحوافزهم المالية المتأخرة أسوة بزملائهم.

وطاف عمال الشركة في مسيرات عديدة جابت ساحات المصانع وصولًا إلى ساحة الإضراب بساحة ميدان طلعت حرب أمام مبنى مجلس إدارة الشركة، مرددين هتافات "ياريسنا كلنا وراك.. لكن مسئولينا سرقوا الشركة.. وعاوزين حقوقنا في علاوة بدل الغلاء وكلنا معاك ياريس" و"يامسئولي القابضة فينكم فينكم يا مفوضنا ضيعت حقوقنا وحق عيالنا".

ورفع العمال خلال مسيراتهم لافتات دون عليها "نعم للتأييد رئيسنا عبدالفتاح السيسي في بناء الوطن.. وياريس فساد شركة غزل المحلة أقوى من الإرهاب" و"نعم لإقالة رئيس الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال.. وقولوا مين كذاب قال بناخد 45 ألف جنيه لكل عامل في السنة".

وأعلن عمال شركة غزل المحلة رفضهم دعوات، وصفوها بالمغرضة، للتظاهر والخروج خارج أسوار شركة غزل المحلة، لافتين إلى أن مطالبهم سلمية وتتلخص في صرف حوافز 6 أشهر ونصف وعلاوات بدل الغلاء والسنوية أسوة بزملائهم وتدشين لجان التسوية والترقيات.

وحث عبدالغني البيلي رئيس نقابة العاملين بشركة غزل المحلة، زملائه في العمل، عبر بيان إعلامي، على العودة إلى المصانع والبدء في تشغيل الماكينات وزيادة القدرة الإنتاجية، ورفض أي دعوات مغرضة تهدف إلى التحريض أو الإنصياع وراء الوقوف في اتجاه غير جانب الوطن.

وكشفت مصادر بمجلس إدارة شركة غزل المحلة، تحمل الشركة لأكثر من 4 ملايين جنيه، خسائر يومية، بسبب توقف كافة شبكات الإنتاج بعنابر المصانع، بينما بلغت قيمة الخسائر الإجمالية أكثر من 50 مليون جنيه، طوال الأيام الماضية، في الوقت الذي يتعرض فيه مجلس إدارة شركة الغزل والقابضة للصناعات الغزل والنسيج، لغرامات عقابية من جانب المستثمرين والعملاء بسبب تأخر تسليم الطلبات لهم.