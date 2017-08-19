بالصور.. حملة للتعريف بحقوق المرأة في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

واصل فرع المجلس القومي للمرأة في الأقصر، حملته المكثفة لتوعية المرأة بحقوقها في الحضر والريف والتي انطلقت تحت مسمى "طرق الأبواب".

وقالت الدكتورة سعاد سعد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، إن عضوات المجلس قاموا بتوعية عدد كبير من السيدات والفتيات بقرى "الضبعية" و"حاجر الضبعية" و"الأقالته" و"حاجر الأقالته" و"كوم البعيرات" بمدينة "القرنة".

وأضافت سعد، أنه تم طرق أبواب 10520 منزلًا، كما تم تنظيم ندوات للمرأة شارك فيها نحو 820 سيدة وفتاة، مؤكدة أن الحملة استهدفت خلال الأيام الماضية توعية 1340 سيدة وفتاة معربة عن تقديرها لكل من قدموا الدعم للحملة وفي مقدمتهم للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ومحافظ الأقصر محمد بدر ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة والأوقاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والكنيسة الأرثوذكسية وعدد من المحامين وممثلي الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة وعضوات الفرع بالأقصر والرائدات والمثقفات الريفيات.