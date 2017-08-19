"ساقطة" تتسبب في حل لغز سرقة عمدة قرية بالشرقية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بواقعة إطلاق مسجل خطر النار على عامل بمركز أوسيم.

البداية بلاغ تلقاه العميد إيهاب شلبي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصاب بشارع بورسعيد بمنطقة بشتيل.

انتقل العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث القطاع، إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين مكوجي يدعى، محمد إبراهيم، 35 سنة، وعاطل يدعى "عبد الفتاح.ر"، 48 سنة؛ بسبب اعتراض الأول على اصطحاب الأخير لسيدة تُدعى "منى.ح"، 37 سنة، إلى شقته، تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها الثاني عيار ناري من طبنجة محدثا إصابة المكوجي بطلق ناري بالكتف الأيسر فتحتي دخول وخروج.

تمكن الأهالي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم طبنجة حلوان عيار 9مم، وخزينة بداخلها 3 طلقات، كما عُثر على الفارغ.

جهود البحث والفحص للعميد أيوب أبو رجيلة، مأمور قسم أوسيم، توصلت إلى أن المتهم هارب من سجن وادي النطرون، وأنه متورط واثنين آخرين في سرقة منزل عمدة إحدى قرى مركز منيا القمح بالشرقية، حيت استولوا على 180 ألف جنيه، وكوليه ذهب، و3 خواتم، وانسيال، وأسورة، ودلاية، وهواتف محمولة، والطبنجة المضبوطة.

وأرشد المتهم عن مكان إخفاء المسروقات، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى أوسم المركزي، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.