دورة تدريبية للاكتشاف المبكر لأمراض الصدر والدرن بالمنوفية
دورة تدريبية للاكتشاف المبكر لأمراض الصدر والدرن بالمنوفية
01:39 م السبت 19 أغسطس 2017
دورة تدريبية للاكتشاف المبكر لأمراض الصدر
المنوفية - مروة فاضل:
تنظم الإدارة العامة للأمراض الصدرية بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع البرنامج القومي لمكافحة دورة لمكافحة الدرن، اليوم السبت، دورة تدريبية للاكتشاف المبكر وتشخيص وعلاج أمراض الصدر والدرن.
ويشمل التدريب، التعريف بوضع مرض الدرن في مصر والعالم، وتشخيصه وعلاجه، ومكافحة عدوى الدرن بالأطفال، على مدار يومين بقاعة الاجتماعات بالمديرية.
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