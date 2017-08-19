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دورة تدريبية للاكتشاف المبكر لأمراض الصدر والدرن بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

دورة تدريبية للاكتشاف المبكر لأمراض الصدر والدرن بالمنوفية

01:39 م السبت 19 أغسطس 2017

دورة تدريبية للاكتشاف المبكر لأمراض الصدر والدرن بالمنوفية

دورة تدريبية للاكتشاف المبكر لأمراض الصدر

المنوفية - مروة فاضل:

تنظم الإدارة العامة للأمراض الصدرية بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع البرنامج القومي لمكافحة دورة لمكافحة الدرن، اليوم السبت، دورة تدريبية للاكتشاف المبكر وتشخيص وعلاج أمراض الصدر والدرن.

ويشمل التدريب، التعريف بوضع مرض الدرن في والعالم، وتشخيصه وعلاجه، ومكافحة عدوى الدرن بالأطفال، على مدار يومين بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

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