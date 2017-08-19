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ننشر حركة تنقلات بين مديري الإدارات بـ"أوقاف المنيا"

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مصراوي Masrawy

ننشر حركة تنقلات بين مديري الإدارات بـ"أوقاف المنيا"

01:36 م السبت 19 أغسطس 2017

الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة أوقاف المنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أصدر الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة أوقاف المنيا، قرارًا بحركة تنقلات بين مديري إدارات المديرية، حيث نُقل الشيخ أحمد جويدة مدير إدارة مغاغة، مديرًا لإدارة مطاي، والشيخ عشري غنيمة مدير إدارة صندفا، مديرًا لإدارة بني مزار.

كما عُيّن الشيخ عصام عاشور، مدير إدارة بني مزار مديرًا لإدارة صندفا، والشيخ بدران فتحي رياض مديرًا لإدارة صندفا، مديرًا لإدارة أوقاف المنيا القديمة بدلاً من الشيخ صلاح صالح.

وأكد أبو حطب أن هذه التنقلات تأتي بهدف تحقيق الصالح العام.

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