10 تعليمات من محافظ الإسكندرية لمسئولي المحافظة قبل العيد - صور 01:22 م السبت 19 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى في يوم الإضراب الـ13.. عمال "غزل المحلة" للرئيس: الفساد أقوى من الإرهاب

الإسكندرية – محمد عامر:أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية وشركات المرافق خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على ضرورة أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزائريها.وقرر المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالأحياء والمديريات الخدمية على مدار الـ ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.وشدد "سلطان" على مسئولي التموين بالثغر، بتكثيف التفتيش على المحلات للتأكد من سلامة اللحوم الحية والمجمدة ومطابقتها للمواصفات، ورفع الشوادر المصرح بها أمام المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة أول أيام العيد، فضلاً عن توفير السلع التموينية والخبز والبوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين.وكلف رؤساء الأحياء، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عمليات البناء المخالف، والقيام بحملات أمنية لإزالة الإشغالات المتواجدة بالطريق العام والميادين خاصة المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة، بالإضافة لمراجعة مديرية الزراعة موقف ونظافة حديقة الحيوان والحدائق العامة.ووجه المحافظ، شركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة بالمحافظة، بضرورة التنسيق مع الأحياء ورفع درجة الاستعداد القصوى لرفع مخلفات القمامة من الشوارع والميادين والمحطات الوسيطة، وعدم تراكمها خلال أيام العيد.وأشار إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة، فضلاً عن قيام مرفق الاسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف، وتحديد مواقع الإسعاف بجوار الشواطئ والمتنزهات العامة.ولفت المحافظ إلى ضرورة قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمرور على الشواطئ، خاصة الشواطئ المجانية والتأكد من جاهزية كافة مراقبي الشواطئ لرصد أية مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين، وتوقيع الغرامات الفورية على كافة المخالفين.وفي سياق متصل، شدد "سلطان" على توفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب حركة الزائرين، وتدعيم خاص للمتنزهات العامة والشواطئ وأماكن استقبال الزائرين، والقضاء على التكدس بمحطات القطارات داخل الإسكندرية، مؤكدًا على إدارة المرور بمتابعة موقف تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي.وأكد المحافظ على إنارة جميع الشوارع والكباري والأنفاق والميادين أثناء الليل وإصلاح الأعطال التي تخص أعمدة الإنارة، ورفع درجة الاستعداد للفنيين والمختصين بشركات الصرف الصحي والمياه والكهرباء لحل أية مشكلات، فضلاً عن رفع إدارة الحماية المدنية درجة الاستعداد لسيارات الإطفاء وتكثيف عمل فرق الإنقاذ البري والبحري وإبطال المفرقعات.

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