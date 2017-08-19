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منصور: الزمالك معمول له سحر.. وحققنا 12 بطولة مقابل كأس يتيم في 10 سنين

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منصور: الزمالك معمول له سحر.. وحققنا 12 بطولة مقابل كأس يتيم في 10 سنين منصور: الزمالك معمول له سحر.. وحققنا 12 بطولة مقابل كأس يتيم في 10 سنين

التحرير

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أرجع رئيس نادي ، تراجع نتائج الفريق الكروي الأول خلال الموسم المنقضي سواء بالدوري والكأس والبطولة الإفريقية والعربية إلى ما وصفه بالسحر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر النادي للكشف عن اللائحة الجديدة.

وقال مرتضى: "مجلس الإدارة مش هينزل يلعب بنفسه في الملعب، والزمالك معموله سحر عشان كدا نتائج الفريق تراجعت، بالإضافة للمؤامرات التي تحدث من خارج النادي لإسقاط الزمالك بسبب اقتراب موعد الانتخابات".

وأضاف رئيس الزمالك: "الحمد لله مجلس الإدارة نجح في إحداث طفرة إنشائية ومجموعة من التعاقدات المتميزة مع اللاعبين، وأنا ما بأمنش بالسحر وعاوز أقول إن كل البطولات اللي طلع منها الزمالك بجول".

كما وجه مرتضى منصور، رسالة إلى الكاتب الصحفي ياسر أيوب، "عندما تتحدث عن ناديك تتحدث عن ناديك فقط".

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وقدم رئيس نادي الزمالك، كشف حساب لمجلس إدارته داخل القلعة البيضاء منذ أكثر من 3 سنوات، قائلًا: "حققنا 12 بطولة في وقت 10 سنوات مفيش أي بطولة يتيمة إلا بطولة الكأس".

وأضاف: "على المستوى الإنشائي حدث ولا حرج، المكتبة اللي في النادي اللي إحنا فيها دي كانت خرابة، صالة التنس الطاولة بقت عالمية، 6 ملاعب تنس أرضي، الجيم العالمي، 18 حديقة، 12 حمام سباحة، ملاعب الناشئين، الشارع اللي أنا خدته، النادي النهري اللي اتبني، مصيف مرسى مطروح، هو ده نادي الزمالك، واللي شايف إن ده جهد مجلس إدارة يجي واللي شايف إن العفاريت يروح يدي العفاريت".

وكان قد أعلن مرتضى منصور، اليوم السبت، عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي القادمة. (طالع التفاصيل)

وتابع: "الانتخابات عمل تطوعي باقعد في النادي 18 ساعة وأنا في خدمة الأعضاء ومش عاوز حد يزايد عليا، وسنظل نقدم أعضاء الجماعة العمومية لآخر يوم.. العضو العامل ما ياخدش هدايا.. جميع جمعيات نادي الزمالك العمومية ما عدا آخر 3 عموميات لم تكتمل أي عمومية في التاريخ كان في ضرب سنج ومطاوي".

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التحرير

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