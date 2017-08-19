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«كوتراين وأتورى وبرودوم» يوافقون على تدريب الزمالك

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«كوتراين وأتورى وبرودوم» يوافقون على تدريب الزمالك «كوتراين وأتورى وبرودوم» يوافقون على تدريب الزمالك

التحرير

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علم «التحرير»، اليوم السبت، أن هناك ثلاثة مديرين فنيين وافقوا على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، وسيتم اختيار أحدهم خلال الساعات القادمة. 

ويأتي في مقدمة الثلاثي، البلجيكى فرانكى كوتراين، الذى سبق أن قاد أندرلخت البلجيكى وسبورتنج لشبونة البرتغالى بخلاف البلجيكى فى 2009 بجانب الجزيرة الإماراتى، وسبق أن التقى به أحمد منذ أسبوع بالقاهرة.

كما وافق أيضًا البرازيلى باولو أتورى، الذى حقق ألقابًا عديدة كمدير فنى منها كأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية مع فريق ساوباولو البرازيلى وكأس بيرو مع نادى سبورتينغ كريستال البيروفى، والدورى البرازيلى مع فريق بوتافوجو وكأس بيرو مع اليانز ليما بطل بيرو وكأس أمير قطر مرتين مع نادى الريان القطرى.

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أما المدرب الثالث فهو البلجيكى ميشيل برودوم ورشحه نادر السيد حارس الزمالك السابق وطلب مسئولو النادى اتصالا مباشرا معه لمعرفة شروطه.

وكان مجلس الإدارة قد صرف النظر عن التعاقد مع الرومانى بيتوركا، الذى حضر للقاهرة للتفاوض إلا أن المبالغة فى المقابل المادى، وكثرة عدد المساعدين أدى إلى استبعاده وعاد إلى بلاده.

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التحرير

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