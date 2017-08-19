طارق يحيى يقرر تصعيد 3 شباب إلى الفريق الأول بالزمالك

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته فى الخامسة والنصف عصر اليوم السبت، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يوم واحد، حيث يشارك فى المران اليوم الثنائى عبد الله جمعة لاعب إنبى، وكذلك محمد رمضان صانع ألعاب بتروجت، اللذان وقعا للقلعة البيضاء لمدة أربعة مواسم، ويتغيب فقط ثلاثى المنتخب الوطنى: على جبر وطارق حامد وأحمد الشناوى.

ويعود اليوم الغانى رزاق سيسيه، الذى حصل على إجازة لمدة أسبوع، ويتوقع أن ينضم إلى التدريبات بداية من الغد كما يعود للمران محمود حمدى «الونش» مدافع الفريق، كما سيواصل الثنائى أيمن حفنى ويوسف أوباما التدريبات التأهيلية.

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ولم يشارك الونش فى تدريبات الأيام الماضية على الرغم من وجوده بسبب ارتفاع درجة حرارته، وقام الجهاز الطبى للفريق بإعطاء اللاعب حقنة مسكنة.

وقرر طارق يحيى ضم ثلاثة لاعبين من الشباب إلى الفريق الأول هم: محمود حسن ويوسف أحمد ومحمود حمدى.