أخبار عاجلة

كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
في اليوم العالمي لاتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضرورة "تغير المفصل" -
انتهاء المهلة الثانية لرئيس إقليم كتالونيا ليعلن موقفه من الانفصال اليوم -
"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة -
"استئناف القاهرة" تنظر طلب رد قاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد" -
حريق محدود بـ"فرش حلويات" بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

طارق يحيى يقرر تصعيد 3 شباب إلى الفريق الأول بالزمالك

Google+ Print
طارق يحيى يقرر تصعيد 3 شباب إلى الفريق الأول بالزمالك طارق يحيى يقرر تصعيد 3 شباب إلى الفريق الأول بالزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته فى الخامسة والنصف عصر اليوم السبت، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يوم واحد، حيث يشارك فى المران اليوم الثنائى عبد الله جمعة لاعب إنبى، وكذلك محمد رمضان صانع ألعاب بتروجت، اللذان وقعا للقلعة البيضاء لمدة أربعة مواسم، ويتغيب فقط ثلاثى الوطنى: على جبر وطارق حامد وأحمد الشناوى.

ويعود اليوم الغانى رزاق سيسيه، الذى حصل على إجازة لمدة أسبوع، ويتوقع أن ينضم إلى التدريبات بداية من الغد كما يعود للمران محمود حمدى «الونش» مدافع الفريق، كما سيواصل الثنائى أيمن حفنى ويوسف أوباما التدريبات التأهيلية.

شاهد أيضا

ولم يشارك الونش فى تدريبات الأيام الماضية على الرغم من وجوده بسبب ارتفاع درجة حرارته، وقام الجهاز الطبى للفريق بإعطاء اللاعب حقنة مسكنة.

وقرر طارق يحيى ضم ثلاثة لاعبين من الشباب إلى الفريق الأول هم: محمود حسن ويوسف أحمد ومحمود حمدى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول»

ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول»

«مش هيعتذر.. ولو بنص رجل هلعبه».. هل يقود حسام غالي المنتخب في روسيا؟

«مش هيعتذر.. ولو بنص رجل هلعبه».. هل يقود حسام غالي المنتخب في روسيا؟

المنتخب يطلب إدراج مواجهة الإمارات في الأجندة الدولية

المنتخب يطلب إدراج مواجهة الإمارات في الأجندة الدولية

كيف يستعد الفراعنة لكأس العالم؟.. المنتخب يُجيب

كيف يستعد الفراعنة لكأس العالم؟.. المنتخب يُجيب