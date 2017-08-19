مرتضى منصور يعلن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك

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أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، اليوم السبت، عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي المقبلة.

وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا بمقر النادي للكشف عن اللائحة الجديدة، إن المجلس حدد يوم 2 نوفمبر المقبل موعدا لفتح باب الترشح للانتخابات، على أن تجرى الانتخابات يومي 24 و25.

وأضاف رئيس الزمالك، أن اللائحة الخاصة بالنادي اجتهاد من البشر، وأنهم حاولوا على قدر المستطاع عدم الخروج عن القانون الذي شارك في وضعه.

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أما بخصوص اللائحة الاسترشادية فقد شدد على أنها من البشر أيضا، مضيفا "كنت معترضا على اللائحة الاسترشادية بمجلس النواب، وكان رد رئيس المجلس أنني من الممكن أن أقوم بعمل لائحة تخص النادي".

يذكر أن المؤتمر يحضره أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وهانى زادة عضو المجلس، وحازم ياسين أمين الصندوق من مجلس إدارة القلعة البيضاء.