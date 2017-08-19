نواب يتوقعون تراجعا كبيرا للدولار مع نهاية العام الجاري

التحرير

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توقع عدد من نواب البرلمان، تراجع سعر الدولار خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعدما بدأ سعره في الهبوط خلال الأيام الماضية، وأعتبر بعضهم ذلك مؤشر على تحسن حالة الاقتصاد.

ووصف النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية هبوط الدولار خلال الأيام الماضية، بـ«التعديلات في سعر الدولار وليس تراجعا».

وأضاف لـ«التحرير» أن هبوط الدولار بمعدل نحو 40 قرشا خلال الأيام الماضية لا يعد تراجعا، خاصة أن الدولار ارتفع في نحو 10 أشهر من 9.80 جنيها إلى نحو 18.15 جنيها، وبالتالي فالتراجع الحقيقي يكون بهبوط الدولار بنسبة من 20% إلى 30% مثلا هيبط الدولار 3 جنيهات أو أربعة، وفي هذه الحالة يمكن وصف هبوط الدولار بالتراجع.

وأَوضح، أن الدولار يشهد الفترة الراهنة تعديلات طفيفة، وكان من المفترض أن يكون هذا التراجع بمقدار أكبر في ظل زيادة الاحتياطي النقدي لأول مرة منذ اندلاع ثورة يناير حيث بلغ نحو 36 مليار دولار، توقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة حتى مطلع عام 2018 تراجعا حقيقيا للدولار بنسبة قد تصل من 20% إلى 30%.

فيما قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الذي أعلن عنه البنك المركزي مؤخرا، مع زيادة السيولة في السوق المصري يساهم بشكل كبير في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

وتمنى نظير أن تشهد الأيام المقبلة تراجعا أكبر للدولار خاصة أن مردوده على الاقتصاد المصري والاستثمار سيكون سريع جدا، مشيرا إلى أن هذا التراجع من شأنه توفير حالة من الاستقرار لدى المصدرين والمتعاملين بالعملة الصعبة.

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وتوقعت بنوك استثمار، انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال العام المالي الجاري، لما بين 15.7 و17 جنيها، وسط انفراجة واضحة في المعروض من العملة الصعبة في الجهاز المصرفي.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن قفزة كبيرة في احتياطي النقد الأجنبي، ليصعد فوق مستوى 36 مليار دولار، لأول مرة منذ يناير 2011.

وشهد سعر صرف الدولار الأيام الماضية، تراجعًا في البنوك، وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي، الخميس الماضي 17.74 جنيه أعلى سعر للشراء في البنوك، في حين بلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 17.79 جنيه.

وتراجعت العملة الخضراء، في البنك الأهلي المصري والعربي الإفريقي وHSBC، تراجعًا طفيفًا مسجلة 17.72 جنيه للشراء، 17.82 جنيه للبيع، وتبعهم بنك كريدي أجريكول مسجلًا 17.70 جنيه للشراء، 17.80 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي سجل 17.72 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 17.72 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار 17.70 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي استقر سعر الدولار ليسجل 17.72 جنيه للشراء، 17.82 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي 17.73 جنيه للشراء، 17.83 جنيه للبيع، بعد أن كان 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.