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عائلة ريجيني: قرار تعيين سفير إيطالي بمصر أمر شائن

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عائلة ريجيني: قرار تعيين سفير إيطالي بمصر أمر شائن عائلة ريجيني: قرار تعيين سفير إيطالي بمصر أمر شائن

التحرير

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أثار قرار الإيطالية بتقديم بيان أمام مجلس النواب الإيطالي، يوم 4 سبتمبر المقبل، بشأن قرار إعادة سفيرها إلى القاهرة، العديد من ردود الفعل الغاضبة. 

فيما وصف والدا جوليو ريجيني، قرار تعيين سفير بمصر بأنه أمر شائن.

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وقالت عائلة ريجيني في بيان أطلقته: "عندما نعرف بشأن الذي قتل جوليو، ولماذا، وعندما يتم تسليم معذبيه وجميع شركائهم إلينا أحياء، حينها فقط يمكن للسفير العودة للقاهرة دون إيذاء كرامتنا".

فيما دافع وزير الخارجية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، عن قرار إعادة السفير إلى القاهرة، إذ قال في بيان له إن "التزام الحكومة يظل قائما لتوضيح الاختفاء المأساوي لجوليو، وإن هذه الخطوة ستساعد من خلال الاتصال بالسلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي ومن ثم البحث عن الحقيقة". 

يذكر أنه تم العثور على جثمان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، في فبراير من العام الماضي، بعد 9 أيام من اختفائه، وكانت جثته مشوهة بعلامات التعذيب، وكان طالب الدراسات العليا، الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة، في يجري بحوثا بشأن النقابات المهنية.

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التحرير

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