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تبحث عن زيادة متابعيك؟ هذه أفضل أوقات للنشر على انستجرام وفيسبوك وتويتر"

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مصراوي Masrawy

تبحث عن زيادة متابعيك؟ هذه أفضل أوقات للنشر على انستجرام وفيسبوك وتويتر"

01:21 م السبت 19 أغسطس 2017

كيف تزيد عدد متابعك على السوشيال ميديا

كتب - هشام عواض:

يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على جمع أكبر قدر من المتابعين لهم،إما بهدف الشهرة أو الحصول على مورد مالي مع زيادة عدد رواد الصفحة، وفي سبيل ذلك  يتبع البعض طرق كثيرة منها نشر الصور بشكل كبير أو نشر "بوستات" جذابة، ولكن هناك دراسات تؤكد أن استخدام تلك الطرق ليست ناجحة.

 وبحسب موقع "فوربس"، هناك طريقة أخرى سوف تساعدك في جذب قدر كبير من المتابعين، وهي اختيار الوقت الأنسب للنشر، سواء نشر نصوص أو صور أو فيديوهات، وذلك لأن هناك أيام أو أوقات معينة خلال اليوم يتركز فيها تواجد أكبر قدر من الناس في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما يجعل فرص جمع المتابعين أكبر، وهذه الأوقات هي:

- الفيسبوك

فيسبوك هو موقع التواصل الأكثر شهرة عالميًا والأضخم حيث تخطى عدد مستخدميه 2 مليار شخص، لكن هذا لايعني أن كل الأوقات مناسبة للنشر فيه، يفضل النشر  من الساعة 1 وحتى 3 مساء، وذلك أيام نهاية الأسبوع الخميس والجمعة، وأشارت تحليلات الفيسبوك أن نسبة "اللايكات" على "البوستات" ترتفع بنسبة 17% في هذين اليومين، وترتفع التعليقات بنسبة 15% في نفس اليومين. أما أسوأ وقت ينشر فيه هو بعد الساعة 8 مساءً.

- إنستجرام

التعود على  نشر الصور بشكل عام وعلى إنستجرام بشكل خاص، انتشر الى حد الإدمان، والبعض يقوم بها لجذب المتابعين أيضاً،  ولكن أفضل أيام للنشر على إنستجرام هي أول الأسبوع ونهايته قبل الجمعة، وعلى مدار اليوم ابتعد عن الوقت ما بين الساعة 3 و4 مساءً، أما الوقت الأفضل بالنسبة للفيديوهات هو من 2 مساءً إلى 8 صباحًا، ومن الأسباب التي تزيد فرص تفاعل متابعينك معك هي استخدام "الإيموشن" والصور التي بها ألوان كثيرة.

- تويتر 

تويتر له مستخدميه الذين يبحثون عن كثرة المتابعين أيضاً، والأوقات الأنسب للتغريد عليه  بعد الساعة 3 مساءً وحتى 8 مساءً، أما بعد ذلك فهي الاوقات الأسوأ. أما بالنسبة للشركات أفضل أيام للتغريد هي من الاثنين إلى الخميس.

- لينكيد ان

يزداد كل مدى الاعتماد على موقع ليكندين في البحث عن الوظائف، وينشر عليه الكثير من الأشخاص أعمالهم وغيرها من الأمور، وهناك أيضاً وقت هو الأنسب للنشر عليه وهو من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءً، وطوال أيام العمل وابتعد عن أيام الإجازات، لأن فيهم تقل نسبة الإقبال على الموقع بنسبة 20%.

- يوتيوب

أظهرت التحليلات أن أفضل الأوقات لنشر الفيديوهات على الموقع الساعات 5 و 6 مساءً، وذلك لكثرة تردد المشاهدين على الموقع، وترتفع خلال أيام نهاية وبداية الأسبوع من الخميس إلى الأحد.

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مصراوي Masrawy

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