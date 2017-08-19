داعش يعلن المسؤولية عن هجومي برشلونة وكامبريلس في اسبانيا

القاهرة (د ب ا)

أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هجومي الدهس في برشلونة وكامبريلس الاسبانيتين، واللذين وقعا يوم الخميس الماضي.

وزعم بيان، نشره التنظيم عبر ذراعه الإعلامي وكالة أنباء أعماق اليوم السبت، مقتل وإصابة أكثر من "الصليبيين واليهود" في الهجومين.

وقال البيان أن مفرزتين قامتا بشن الهجومين.

كان داعش قد اعلن مسؤوليته عن هجوم برشلونة فقط يوم الخميس الماضي.

ولقى 14شخصا حتفهم واصيب اكثر من 100 آخرين في الهجمات.