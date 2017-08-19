عصابة "الأطفال" مزقوا جسد سائق للاستيلاء على سيارته في الشروق

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح ضابط شرطة الطرق والمنافذ، اليوم السبت، في ضبط 3 أشخاص سرقوا تاكسي بالإكراه وخطفوا مالكه، بعدما اوهموه بتوصيلهم لرمسيس مقابل700 جنيه.

البداية أثناء تواجد الملازم أول كريم محمد الشاهد، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بكمين الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق، وبصحبته القوة المرافقة، اشتبه في سيارة أجرة "تاكسي" يستقلها 4 أشخاص، وباستيقافهم لفحص هوياتهم حاولوا الفرار إلا أن القوة الأمنية تمكن ضبطهم باستخدام "الشوكة المسمارية".

وبفحص هوياتهم تبين أنهم كل من "محمد.م"، 16 سنة، وشقيقه "منذر"، 11 سنة، و"أحمد.ع"، 19 سنة، جميعهم مقيمين البلابيش بسوهاج، وبصحبتهم "مصطفى.م"، 23 سنة، سائق، مصاب بجروح قطعية وطعنية بالصدر والأذن واليد، وتم حجزه بمستشفى السلام العام.

وبسؤال المصاب، قرر بأنه حال سيرة بالسيارة الأجرة المضبوطة، والتي يعمل عليها كسائق بمدينة رأس البر، فاستوقفه المتهمين واتفقوا معه على توصيلهم لموقف رمسيس مقابل مبلغ 700 جنيه، وعقب وصولهم أمام مدخل مدينة الشروق، قام الأول بإصابته بسلاح أبيض ضُبط بحوزته وشل حركته بمساعدة الثالث.

بمواجهة المتهمين بأقوال المجني عليه أيدوها، وقرروا بأنه نظرا لمرورهم بضائقة مالية خططوا لسرقة سيارة أجرة كرها عن قائدها ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالي وفي سبيل ذلك اتفقوا مع المجني عليه على توصيلهم وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيق.