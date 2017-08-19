ضبط هارب من سداد 4 ملايين جنيه غرامات في الشرابية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، شريك بشركة نقل، مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا بإجمالي غرامات مستحقه 4 ملايين و 700 ألف جنيه.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة إخطارًا بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط "ربيع.ا" 44 سنة، شريك بشركة نقل، مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام "مباني" مطالبات، بإجمالي غرامات مستحقة 4 مليون و 721 ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله