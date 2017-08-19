لقاء سويدان: مهري كان بالدولار زي بنات عمي (فيديو)

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قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها لبنانية الجنسية ولذلك اعتمدت على مهر المثل بالدولار، موضحة: "في الإسلام مفيش حاجة اسمها جواز من غير حق للست".

أضافت سويدان ، خلال لقائها، اليوم السبت، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra": "لو أنتي مش كاتبة مهر ولا مؤخر وفيه ثقة زيادة بينكم يبقى تكتبي مهر المثل، وأنا عيلتي من لبنان وجبت مهر ومؤخر اتنين من بنات عمي والتزمت بيه".

وتابعت: "الموضوع بالنسبالي مش قصة فلوس بس هي حكاية أدبية، النصر الأدبي أهم حاجة عندي".

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ومهر المثل هو الصداق المقدر للمرأة بأمثالها من ذوي قراباتها، من جهة أبيها كأخواتها ثم عماتها.