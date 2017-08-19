رئيس مدينة كوم أمبو: 750 ألف جنيه تكلفة صيانة العبارة «فارس 2»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

غادرت عبارة نقل الركاب "فارس 2" محافظة أسوان في طريقها للترسانة البحرية بمحافظة الإسكندرية؛ لبدء أعمال الصيانة، ورفع كفائتها عقب توقفها عن العمل لمدة سنة.

جاء ذلك عقب تدخل المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وأعضاء لجنة تنمية جنوب الوادي، التي زارت المحافظة الأسبوع قبل الماضي.

شاهد أيضا

رئيس مدينة كوم أمبو عادل طلحة، أكد أن أعمال السيانة سوف تستغرق 5 أشهر بتكلفة 750 ألف جنيه، لافتا إلى انتهاء أعمال الصيانة للعبارة (فارس 1) داخل ترسانة شركة المقاولون العرب، ودخولها الخدمة مجددا.

