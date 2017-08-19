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مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة داخل جراج في الشرقية

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مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة داخل جراج في الشرقية مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة داخل جراج في الشرقية

التحرير

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لقيت طفلت مصرعها وأصيبت ابنة عمها، صدمتهما سيارة داخل جراج بعزبة "النشو" بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، اليوم السبت.

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وكشفت التحريات وفاة الطفلة نعمة علام عطية 5 سنوات، وإصابة ابنة عمها شمس فيصل 5 سنوات، أثناء اللهو خلف سيارة داخل جراج بدون باب خارجي، وتحركت السيارة للخلف، مما تسبب في وقوع الحادث.
 
قائد السيارة أكد أنه استوقفها بالجراج الخاص به، وجذب فرامل اليد، منوهًا بأنه فوجيء بالحادث أثناء تواجده بمسكنه بعد سماع صراخ الجيران.
 
تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة، ونُقلت المصابة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، والتحفظ على السائق.

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التحرير

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