إعلام: مقتل فرنسي طعنا في شجار بين مهاجرين سودانيين بمدينة كاليه

باريس (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت أن رجلا فرنسيا، 22 عاما، قتل طعنا، وأصيب اثنان آخران، بعد شجار بين مهاجرين سودانيين في مركز للخدمات الاجتماعية للشباب، بالقرب من مدينة كاليه.

وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الرجل الذي قتل فرنسي.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) إنه تم اعتقال أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة مواطنين سودانيين وهم محتجزون لدى الشرطة.

ولم يتضح سبب الشجار الليلة الماضية في المركز الواقع في ديفون، جنوب شرق كاليه.

ويجري ممثلو الادعاء العام تحقيقات للكشف عن ملابسات وقوع الشجار.

يذكر أن 16 شخصا أصيبوا في يوليو الماضي البعض منهم إصابته خطيرة، بعد أن شارك مهاجرون من اريتريا وإثيوبيا في شجار في كاليه.

وكانت كاليه موقع مخيم مؤقت للاجئين سيء السمعة، يعرف بشكل غير رسمي باسم "الادغال"، الذي قامت السلطات الفرنسية بتطهيره في أكتوبر الماضي.

وفي تلك المرحلة، كان حوالي عشرة آلاف شخص يعيشون هناك.

ويحتشد مهاجرون في الموقع، على أمل أن تكون هناك فرصة لعبور القنال الانجليزي إلى بريطانيا.