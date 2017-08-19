رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو
رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو
01:12 م السبت 19 أغسطس 2017
رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا
هلسينكي (د ب أ)
ذكر رئيس الوزراء الفنلندي، يوها سيبيلا، أنه جرى إطلاع الحكومة اليوم السبت على حادث الطعن، الذي تتعامل معه الشرطة على أنه عمل إرهابي محتمل.
وقال سيبيلا على تويتر: "يجب أن نتحد، وألا نرد على الكراهية بالكراهية".
خلف هجوم أمس الجمعة، الذي وقع في مدينة توركو جنوب غربي البلاد، قتيلين.
وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به وهو شاب مغربي، 18 عاما، ويرقد حاليا في المستشفى.
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