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رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

01:12 م السبت 19 أغسطس 2017

رئيس وزراء فنلندا يدعو إلى الوحدة بعد حادث الطعن في توركو

رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا

هلسينكي (د ب أ)

ذكر رئيس الوزراء الفنلندي، يوها سيبيلا، أنه جرى إطلاع اليوم السبت على حادث الطعن، الذي تتعامل معه الشرطة على أنه عمل إرهابي محتمل.

وقال سيبيلا على تويتر: "يجب أن نتحد، وألا نرد على الكراهية بالكراهية".

خلف هجوم أمس الجمعة، الذي وقع في مدينة توركو جنوب غربي البلاد، قتيلين.

وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به وهو شاب مغربي، 18 عاما، ويرقد حاليا في المستشفى.

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