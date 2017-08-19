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الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

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مصراوي Masrawy

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

01:10 م السبت 19 أغسطس 2017

الشرطة الفنلندية ترجح وجود خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن في توركو

الشرطة الفنلندية

هلسنكي (د ب أ)

رجحت الشرطة الفنلندية اليوم السبت أن تكون هناك خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن الذي أودى بحياة شخصين أمس الجمعة في مدينة توركو .

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه شاب مغربي /18 عاما/ أطلقت عليه الشرطة النار ويرقد في المستشفى.

وأضافت الشرطة في بيان اليوم السبت إنه جرى تصنيف الهجوم على أنه جريمة قتل ذات "نية إرهابية" في ادعاءين وأنه شروع في قتل في ثمانية ادعاءات.

وقالت مستشفى توركو الجامعي إن ثلاثة أشخاص، بينهم المشتبه فيه، يرقدون في الرعاية المركزة بينما يتلقى خمسة آخرون علاجا عاديا.

وقالت الشرطة إن قائمة المصابين تشمل فنلنديين اثنين ومواطن إيطالي وسويديين اثنين.

ورفضت الشرطة طلب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) للتعليق بشأن ما إذا كانت أجرت المزيد من الاعتقالات على صلة بهجوم أمس، واكتفت بالقول إنها سوف تعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت وزيرة الداخلية، باولا ريسيكو في تغريدة لها على موقع (تويتر) أن الانباء الصادرة عن الشرطة "مثيرة للصدمة"، لكنها أشادت بالرد السريع من قبل الشرطة وأجهزة الطوارئ والمارة لمساعدة الضحايا والسيطرة على الوضع.

وحذرت من أن "الارهابيين يريدون إثارة الكراهية بين الناس. يجب ألا نسمح بنجاح ذلك.

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