أخبار عاجلة

كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
في اليوم العالمي لاتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضرورة "تغير المفصل" -
انتهاء المهلة الثانية لرئيس إقليم كتالونيا ليعلن موقفه من الانفصال اليوم -
"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة -
"استئناف القاهرة" تنظر طلب رد قاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد" -
حريق محدود بـ"فرش حلويات" بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية

01:06 م السبت 19 أغسطس 2017

مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية

أرشيفية

دمشق (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية سورية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 أخرين نتيجة انفجار سيارة قرب حاجز أمني في ضاحية تشرين على أطراف مدينة اللاذقية الساحلية اليوم السبت .

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سيارة نوع مرسيدس انفجرت قبل ظهر اليوم قرب حاجز أمني في محيط مستشفى العثمان بضاحية تشرين على أطراف اللاذقية، وتسببت بمقتل ثلاثة أشخاص وجرح 10 آخرين.

وأضافت أن "التحقيقات جارية لكشف اسباب الانفجار"، مؤكدة أن التحقيقات حتى الآن لم تثبت أن الانفجار حدث نتيجة عمل إرهابي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل وإصابة 14 جندياً يمنيا في انفجار سيارة مفخخة جنوب البلاد

    أخبار

  • سكاي نيوز: قتلي وجرحي في انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الغربي السوري

    أخبار

  • حركة طالبان تعلن مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة في كابول

    أخبار

  • مقتل 12 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في باكستان

    أخبار

إعلان

15dd3cd1d6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟