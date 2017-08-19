مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية
مصادر أمنية سورية: مقتل 3 اشخاص في انفجار سيارة بمدينة اللاذقية
01:06 م السبت 19 أغسطس 2017
أرشيفية
دمشق (د ب أ)
أفادت مصادر أمنية سورية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 أخرين نتيجة انفجار سيارة قرب حاجز أمني في ضاحية تشرين على أطراف مدينة اللاذقية الساحلية اليوم السبت .
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سيارة نوع مرسيدس انفجرت قبل ظهر اليوم قرب حاجز أمني في محيط مستشفى العثمان بضاحية تشرين على أطراف اللاذقية، وتسببت بمقتل ثلاثة أشخاص وجرح 10 آخرين.
وأضافت أن "التحقيقات جارية لكشف اسباب الانفجار"، مؤكدة أن التحقيقات حتى الآن لم تثبت أن الانفجار حدث نتيجة عمل إرهابي.
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