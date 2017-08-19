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التعليم: ضبط 18 حالة غش الكتروني بامتحان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

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مصراوي Masrawy

التعليم: ضبط 18 حالة غش الكتروني بامتحان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

01:08 م السبت 19 أغسطس 2017

التعليم: ضبط 18 حالة غش الكتروني بامتحان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

أرشيفية

كتبت- ياسمين محمد:أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني بمادتي الكيمياء لشعبة العلوم، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الدور الثاني بمادة الكيمياء 42.294 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان علم النفس والاجتماع 6.087 طالبًا وطالبة.وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، أن أجواء الامتحانين صارت بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان قبل بدء الامتحانات.وتمكن أعضاء فريق الغش الالكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 18 حالة غش، باستخدام أجهزة الهاتف المحمول وكروت الفيزا وسماعات البلوتوث، بالإضافى إلى حالة واحدة حاول فيها طالب آداء الامتحان بدلًا من آخر، وذلك على النحو التالي:- اللجنة رقم (444) بمقر مدرسة كفر صقر الثانوية للبنات التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية، تم ضبط عدد (7) طلاب أثناء قيامهم بالغش عن طريق استخدام أجهزة الهاتف المحمول وكروت الفيزا وسماعات البلوتوث خلال فترة انعقاد امتحان مادة الكيمياء وهؤلاء الطلاب هم الطالب أ.م.أ.أ، والطالب ع.أ.م.م، والطالبة س.أ.م، والطالب ب.أ.ع.أ، والطالبة أ.ص.ع.أ، والطالبة ر.ن.ع.أ، والطالبة أ.أ.ع.أ، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة في تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب، والطالبات المذكورين.- اللجنة رقم (462) بمقر مدرسة الشهيدة شادية سلامة ث. بنات التابعة لإدارة شمال السويس التعليمية بمحافظة السويس، تم ضبط عدد (3) طالبات أثناء قيامهن بالغش عن طريق استخدام أجهزة الهاتف المحمول وكروت الفيزا وسماعات البلوتوث خلال فترة انعقاد امتحان مادتي الكيمياء، وعلم النفس وهم الطالبة و.ج.ع.ع والطالبة ف.ع.أ.أ، والطالبة م.م.ح، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة في تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبات.- اللجنة رقم (459) بمقر مدرسة أم الأبطال ث. بنات التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، تم ضبط الطالبة ر.ع.م.ش أثناء قيامها بالغش عن طريق أجهزة الهاتف المحمول وسماعات البلوتوث خلال فترة انعقاد امتحان مادة الكيمياء، والطالبة م.أ.ن.خ أثناء قيامها بالغش بجهاز هاتف محمول في مادة علم النفس وتم ضبط الأجهزة المستخدمة في تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبتين المذكورتين.- اللجنة رقم (461) بمقر مدرسة السويس الثانوية القديمة للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية بمحافظة السويس، تم ضبط عدد (4) طلاب أثناء قيامهم بالغش عن طريق أجهزة الهاتف المحمول وكروت الفيزا وسماعات البلوتوث خلال فترة انعقاد امتحان مادة الكيمياء وهؤلاء الطلاب هم: الطالب م.ف.م.ق، والطالب ك.ن.ف، والطالب ر.أ.ر، والطالب ي.م.ج، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة في تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.-اللجنة رقم (615) بمقر مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية الإسلامية للبنين التابعة لإدارة أسيوط التعليمية بمحافظة أسيوط، تم ضبط الطالب م.ع.أ.ح، والطالبة د.ن.ح.أ أثناء قيامهما بالغش عن طريق استخدام أجهزة الهاتف المحمول وسماعات البلوتوث خلال فترة انعقاد امتحان مادة الكيمياء وتم ضبط الأجهزة المستخدمة في تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.كما تم ضبط الطالب أ.م.أ.م أثناء محاولته أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بدلاً من الطالب و.ي.ح باللجنة رقم (58) بمقر مدرسة السيدة عائشة ث. بنات التابعة لإدارة بني سويف بمحافظة بني سويف، وقد تم التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.جدير بالذكر أن 1736 طالب وطالبة بشعبة علوم الرياضيات سوف يؤدون الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، غدًا الأحد.​

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