أخبار عاجلة

كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
في اليوم العالمي لاتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضرورة "تغير المفصل" -
انتهاء المهلة الثانية لرئيس إقليم كتالونيا ليعلن موقفه من الانفصال اليوم -
"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة -
"استئناف القاهرة" تنظر طلب رد قاضي "عمليات رابعة" و"أحداث مكتب الإرشاد" -
حريق محدود بـ"فرش حلويات" بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الصحة: تدريب 10 آلاف موظف للحصول على شهادة ICDL بتكلفة 55 ألف دولار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: تدريب 10 آلاف موظف للحصول على شهادة ICDL بتكلفة 55 ألف دولار

01:01 م السبت 19 أغسطس 2017

الصحة: تدريب 10 آلاف موظف للحصول على شهادة ICDL بتكلفة 55 ألف دولار

وزارة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ICDL العربية لتدريب عدد 10 آلاف موظف من كوادر الوزارة وكافة الجهات التابعة لها للحصول على شهادة ICDL المعتمدة، بتكلفة إجمالية 55200 دولار.

وقع البروتوكول اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، ومن جانب الشركة جميل عزو مدير عام مؤسسةICDL العربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يتم تنفيذه على عدة مراحل، تبدأ بتدريب عدد 1200 متدرب كمرحلة أولى ثم تستكمل باقى المراحل تباعا ليصل العدد لـ10 آلاف موظف.

يأتى ذلك فى إطار دعم استراتيجية وزارة الصحة والسكان الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصرى، من خلال تدريب الكوادر على التكنولوجيا الحديثة.

وأشار مجاهد إلى أن المؤسسة طبقا للبروتوكول المبرم ستوفر للوزارة نظاما آليا مركزيا مجانيا يمكنها من خلاله إدارة وتوزيع مخزونها من الموارد والمستلزمات الطبية، وأنه جارى اعتماد 17 معمل حاسب آلى تابع للوزارة بجميع المحافظات يحددها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية بالوزارة، وذلك من خلال المؤسسة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​البعثة الطبية للحج: حالة وفاة واحدة وعلاج 2938 حاج مصري حتى الآن

    أخبار

  • الصحة عن حادث السخنة: "الإسعاف وصل بعد 6 دقائق وهذه حصلية الضحايا"

    أخبار

  • الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي

    أخبار

  • الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات

    أخبار

إعلان

8537eafe8f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 20 عنصرًا من الحوثيين وقوات صالح في كمين على الشريط الحدودي مع السعودية

مقتل 20 عنصرًا من الحوثيين وقوات صالح في كمين على الشريط الحدودي مع السعودية

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية بالعريش

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية بالعريش

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية بالعريش

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية بالعريش

السعودية توجه دعوه للمنتخب المصري لأداء مناسك العمرة

السعودية توجه دعوه للمنتخب المصري لأداء مناسك العمرة