الصحة: تدريب 10 آلاف موظف للحصول على شهادة ICDL بتكلفة 55 ألف دولار

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ICDL العربية لتدريب عدد 10 آلاف موظف من كوادر الوزارة وكافة الجهات التابعة لها للحصول على شهادة ICDL المعتمدة، بتكلفة إجمالية 55200 دولار.

وقع البروتوكول اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، ومن جانب الشركة جميل عزو مدير عام مؤسسةICDL العربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يتم تنفيذه على عدة مراحل، تبدأ بتدريب عدد 1200 متدرب كمرحلة أولى ثم تستكمل باقى المراحل تباعا ليصل العدد لـ10 آلاف موظف.

يأتى ذلك فى إطار دعم استراتيجية وزارة الصحة والسكان الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصرى، من خلال تدريب الكوادر على التكنولوجيا الحديثة.

وأشار مجاهد إلى أن المؤسسة طبقا للبروتوكول المبرم ستوفر للوزارة نظاما آليا مركزيا مجانيا يمكنها من خلاله إدارة وتوزيع مخزونها من الموارد والمستلزمات الطبية، وأنه جارى اعتماد 17 معمل حاسب آلى تابع للوزارة بجميع المحافظات يحددها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية بالوزارة، وذلك من خلال المؤسسة.​