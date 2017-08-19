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النيابة الإدارية تحيل وكيل تعليم الشرقية للمحكمة بسبب مخالفات مالية

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تحيل وكيل تعليم الشرقية للمحكمة بسبب مخالفات مالية

01:18 م السبت 19 أغسطس 2017

النيابة الإدارية تحيل وكيل تعليم الشرقية للمحكمة بسبب مخالفات مالية

النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:

قررت النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال فترة عمله مديراً لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 144 لسنة 59 قضائية عليا، أن السيد بسيوني مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة شغله وظيفة مدير تعليم الفيوم، ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، وخالف القواعد والتعليمات المالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تقاعس عن الارتباط بكامل المبالغ المعتمدة بالباب السادس بموازنة العام المالي 2015 / 2016 الخاص بتنفيذ الخطة الاستثمارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ما أدى لعدم اكتمال تنفيذها.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

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