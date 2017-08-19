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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنيا

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مصراوي Masrawy

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنيا

01:14 م السبت 19 أغسطس 2017

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنيا

أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

عقدت لجنة المصالحات بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع كبار العائلات بقرية السوبي بمركز سمالوط، جلسة صلح بين عائلتي "عيطة" و"الجزارين"، تحت إشرف اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير الأمن، والعميد منتصر عويضة مدير البحث الجنائي بالمديرية.

وعقدت الجلسة تحت مظلة أمنية في الخصومة رقم 1 لسنة 2017 بين عائلتي "عيطة" و"الجزارين" بقرية السوبي بمركز سمالوط، والتي نتج عنها مقتل "خالد حسني" 35 عامًا، وإصابة آخرين من أبناء عائلة عيطة واتهم في ذلك 4 أشخاص من عائلة الجزارين والمحرر عنها المحضر رقم 10019 لسنة 2016 إداري مركز شرطة سمالوط.

وأضاف أنه في 11 يوليو الماضي تبلغ لمركز شرطة سمالوط بمقتل "ممدوح فرحان" 51 عامًا، حاصل على معهد تجاري ومقيم بقرية السوبي من عائلة الجزارين، واتهم بقتله 3 أشخاص من عائلة "عيطة"، وتم إجراء الصلح بقرية الغريب التابعة لمركز سمالوط وسط إجراءات أمنية مشددة، واتفق أفراد الطرفين على التراضي والتصالح، وتعهدوا بعدم العودة لأسباب النزاع فيما بينهما مرة أخرى.

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