ننشر الأماكن الخالية بالمدارس في المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوي العام بالبحيرة
ننشر الأماكن الخالية بالمدارس في المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوي العام بالبحيرة
01:12 م السبت 19 أغسطس 2017
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البحيرة – أحمد نصرة:
حصل "مصراوي" على بيان بالمدارس الثانوية التي اكتملت الأعداد المطلوبة بها، والمدارس المتبقي بها أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوي العام بالبحيرة، والتي تبدأ اعتبارًا من غد الأحد وتستمر لنهاية الأسبوع.
وقال الدكتور إبراهيم عمر، مشرف عام التنسيق: " يستمر قبول ملفات الطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية، ومراجعة الملفات جيدًا والالتزام بالمربع الجغرافي لنظام القبول بالمدارس، وعند كتابة الرغبات يكتب الطالب جميع المدارس التي تقبل مجموعه ولا يكتفي بواحدة فقط".
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