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انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج

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مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة نقل يقودها "سوداني" الجنسية على الطريق الصحراوي في سوهاج

01:04 م السبت 19 أغسطس 2017

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

انقلبت سيارة نقل محملة بالخردة، اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء قيادة "سيف الدين عبدالخالق جار النبي مرسال" 50 عامًا، سائق، سوداني الجنسية، يحمل جواز سفر رقم "PO4001317" ويقيم جنوب الجزيرة بالخرطوم بدولة السودان، السيارة رقم "ص و ع 6595" نقل محملة بالخردة، قادمًا من دمياط في اتجاه أسوان، للخروج من المعبر البري، اختلت عجلة القيادة بيده لانعدام الرؤية نتيجة انقطاع الكهرباء عن السيارة، ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

لم ينتج عن ذلك أي إصابات أو خسائر بشرية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2726 إداري المركز لسنة 2017.

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