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بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

بدء تطوير المرحلة الثالثة من طريق "السويس - القاهرة" بتكلفة 100 مليون جنيه

01:03 م السبت 19 أغسطس 2017

أعمال تطوير وتوسعة طريق

السويس - حسام الدين أحمد:قال المهندس وجدي السيد، مدير مديرية الطرق في السويس، إن المرحلة الثالثة من أعمال تطوير وتوسعة طريق "السويس - القاهرة" تبدأ في سبتمبر المقبل.وأضاف "وجدي السيد" في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن مشروع التطوير يستهدف المنطقة من مدخل طريق " - إيران" المتاخم لمدينة السلام وحتى ميدان فكري زاهر، بمسافة 7 كيلو مترات، بتكلفة 100 مليون جنيه.وأشار "السيد" إلى أن عملية التطوير تستهدف توسعة الطريق ليكون 4 حارات بدلًا من حارتين، بعد تقليص مساحة الجزيرة الوسطى.وأوضح "السيد" أن مديرية الطرق أجرت تنسيقًا مع 12 جهة مسؤولة تمر مرافقها أعلى واسفل الطريق، وأبرز تلك الجهات الكهرباء وشركات البترول التي تمتد خطوطها بجانب الطريق، فضلًا عن مرور كابلات دولية ومصارف مياه تقطع الطريق بالعرض، بجانب خطوط المياه التابعة لهيئة قناة السويس.وكشف "السيد" أنه من المخطط في عملية التطوير إنشاء كوبري علوي للسيارات المتجهة إلى القاهرة مباشرة دون دخول مدن الموشي أو التوفيقية ومنطقة الإسعاف أو المدن الجديدة، مع استغلال أسفل الكوبري في إنشاء منطقة تجارية موازية للطريق تخدم أهالى المدن الجديدة.وأكد مدير الطرق أن أعمال التطوير، التي تستغرق 6 أشهر وفقًا لجدول المشروع، تستهدف القضاء على الكثافة المرورية بمنطقة الإسعاف ونقطة العبور لمدن التوفيقية ومدن الإسكان الاجتماعي الجديدة بحي عتاقة.

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